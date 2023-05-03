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Трехсторонняя встреча по зерновой сделке пройдет в Стамбуле

Трехсторонняя встреча по зерновой сделке пройдет в Стамбуле
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Встреча по зерновой сделке на уровне заместителей министров обороны России, Турции и Украины в ближайшую пятницу пройдет в Стамбуле, сообщил глава оборонного ведомства Турции Хулуси Акар.

Уже в эту пятницу, 5 мая, в Стамбуле пройдет встреча делегаций Турции, РФ и Украины по зерновой сделке, сообщил сегодня глава Минобороны Турции Хулуси Акар, сообщает турецкий телеканал TRT.

В пятницу в Стамбуле для обсуждения зерновой сделки встретятся заместители министров обороны Турции, России и Украины, сообщил Акар, отметив, что можно сказать, что стороны готовы продлить срок действия договоренностей.

"Мы хотим, чтобы эта инициатива была продлена без проблем ",

- Хулуси Акар. 

Вопрос продления зерновой сделки с приближением срока ее завершения становится все более актуальным - на минувшей неделе он обсуждался в ходе телефонных переговоров президентов Турции и России Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина. В то же время пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков два дня назад сообщил, что стамбульские договоренности в части условий, касающихся РФ, по-прежнему не выполняются, и в этом плане перспективы продления сделки "не очень хорошие".

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