Эрдоган: ведется работа по продлению зерновой сделки

Опубликовано: 14:37, 1 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Зерновая сделка будет вновь продлена, такие надежды выразил Эрдоган в телеэфире. Этот вопрос президенты России и Турции обсуждали на прошлой неделе, переговоры по актуальной теме продолжатся в ближайшие дни на уровне замминистров.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассчитывает, что зерновой коридор продолжит действовать, а черноморская инициатива будет продлена.

"Мы использовали благоприятную атмосферу, которая была создана в отношениях с лидерами Украины и России, и при обмене пленными, и при организации зернового коридора. Мы продолжаем работать в этом направлении, рассчитываем на продление сделки",

– заявил он, выступая на телеканале ТRТ Turk.

Продуктовая сделка должна завершиться 18 мая, вопрос о ее пролонгации обсуждался Эрдоганом и Владимиром Путиным в последних числах апреля. В ближайшее время переговоры продолжатся с участием украинской стороны - в Турции пройдет встреча замминистров трех государств.

Отметим, что российская сторона скептически смотрит на очередное продление действия инициативы. В Москве не раз указывали на то, что стамбульские договоренности продолжают не исполняться в части условий, касающихся РФ.