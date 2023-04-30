Анкара форсирует переговоры по продлению зерновой сделки

Опубликовано: 15:00, 30 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Уже в ближайшее время представители России, Украины и Турции соберутся в Турции для того, чтобы обсудить продление зерновой сделки, заканчивающейся 18 мая, сообщил глава турецкого Минобороны Хулуси Акар.

Представители России, Украины и Турции на уровне заместителей министров в ближайшие дни соберутся в Турции, чтобы обсудить вопросы продления зерновой сделки, срок которой истекает 18 мая, - сообщил сегодня в интервью телеканалу Habertürk глава турецкого Минобороны Хулуси Акар.

"Мы продолжаем контакты с российской и украинской сторонами и договорились, что в ближайшие дни представители России, Украины и Турции на уровне заместителей министров встретятся для обсуждения вопросов, касающихся зерновой инициативы", - рассказал турецкий министр, не уточнив место такой встречи, передает ТАСС.

Вопрос продления зерновой сделки с приближением срока ее завершения становится все более актуальным - на минувшей неделе он обсуждался в ходе телефонных переговоров президентов Турции и России Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина. В то же время пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков два дня назад сообщил, что стамбульские договоренности в части условий, касающихся РФ, по-прежнему не выполняются, и в этом плане перспективы продления сделки "не очень хорошие".

В ближайшие дни турецкая сторона намерена обсудить эту проблему с представителями ООН, США и Великобритании, пишет турецкая газета "Хюрриет".

Напомним, 22 июля 2022 года в Стамбуле был подписан пакет документов о поставках продовольствия и удобрений на международный рынок, однако в части российской стороны они так и не выполнялись. 18 марта этого года Россия объявила о продлении сделки на 60 дней, предупредив, что этого времени будет достаточно для оценки выполнения меморандума, подписанного с ООН.