Банки Турции могут стать гарантом российской части зерновой сделки

Генсек ООН Антониу Гутерреш предложил Анкаре рассмотреть возможность посредничества турецких банков в выходе на рынки российской агропродукции, чтобы предоставить России соответствующие гарантии, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
Россия не может продавать свою продукцию западным странам. Почему? – задался вопросом Гутерреш, выступая ранее на заседании СБ ООН. Он призвал исполнять черноморскую зерновую инициативу и меморандум о содействии экспорту продовольствия и удобрений из РФ, передает РИА Новости.
"Зерно и удобрения не входят в санкционный список. Но нет доступа судов в порты, страховые компании создают препятствия и плюс невозможность получения оплаты: российские банки отключили от SWIFT", - отметил генсек.
У России есть требование по подключению Россельхозбанка к SWIFT, и упростить этот процесс – задача ООН, выступающей здесь в роли посредника. У генсека ООН есть предложение по посредничеству турецких банков в этом процессе, рассказал Чавушоглу в интервью TV100.
Турецкие банки должны получить гарантии в случае такого посредничества, и сейчас Банковский Союз и ООН работают над этим, - добавил Чавушоглу.