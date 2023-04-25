Банки Турции могут стать гарантом российской части зерновой сделки

Опубликовано: 8:28, 25 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Турецкие банки могут стать посредниками в выполнении второй части зерновой сделки, касающиеся российской аграрной продукции и удобрений – с такой инициативой выступил генеральный секретарь ООН Антониу Гуттереш.

Генсек ООН Антониу Гутерреш предложил Анкаре рассмотреть возможность посредничества турецких банков в выходе на рынки российской агропродукции, чтобы предоставить России соответствующие гарантии, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

Россия не может продавать свою продукцию западным странам. Почему? – задался вопросом Гутерреш, выступая ранее на заседании СБ ООН. Он призвал исполнять черноморскую зерновую инициативу и меморандум о содействии экспорту продовольствия и удобрений из РФ, передает РИА Новости.

"Зерно и удобрения не входят в санкционный список. Но нет доступа судов в порты, страховые компании создают препятствия и плюс невозможность получения оплаты: российские банки отключили от SWIFT", - отметил генсек.

У России есть требование по подключению Россельхозбанка к SWIFT, и упростить этот процесс – задача ООН, выступающей здесь в роли посредника. У генсека ООН есть предложение по посредничеству турецких банков в этом процессе, рассказал Чавушоглу в интервью TV100.

Турецкие банки должны получить гарантии в случае такого посредничества, и сейчас Банковский Союз и ООН работают над этим, - добавил Чавушоглу.