Страны G7 призвали Россию продлить зерновую сделку

Опубликовано: 7:26, 18 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Главы МИД стран G7 назвали критически важной зерновую сделку, призвав Россию не ограничивать срок ее действия, говорится в совместном заявлении по итогам встречи.

Страны Группы семи (G7) призывают Россию продлить зерновую сделку по экспорту продовольствия с Украины на неограниченный срок, говорится в принятом совместном заявлении глав внешнеполитических ведомств G7.

"Мы признаем критическую важность черноморской зерновой инициативы и инициативы "Зерно с Украины" для поддержки восстановления украинского сельскохозяйственного сектора и предотвращения новых шоков в продовольственной системе. Мы призываем Россию прекратить угрожать глобальным поставкам продовольствия и позволить зерновой сделке действовать на полную мощность и на неограниченный срок", - говорится в заявлении.

В министерстве иностранных дел России ранее объяснили, почему зерновое соглашение продлят всего на 60, а не на 120 дней: это связано с неравномерным выполнением договоренностей по второй части сделки, отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она напомнила, что договоренности состоят из двух частей, как это изначально и преподносил генсек ООН Антониу Гутерриш, однако сейчас нельзя сказать, что обе эти части выполняются в равной степени.

Ранее Россия заявила, что зерновая сделка продлена до 18 мая.