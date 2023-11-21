Вестник Кавказа

Инфляция в Турции выросла до максимальных значений в 2023 году

Турецкая лира
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Уровень инфляции в Турции достиг максимума за 11 месяцев. Рост потребительских цен в ноябре составил почти 62%.

Инфляция в Турции достигла максимальных значений с начала 2023 года. Об этом информирует Турецкий статистический институт Turkstat.

Там отметили, что в ноябре годовой уровень инфляции увеличился до 61,98%.

Коммунальные услуги в ноябре подорожали до 37,5% (месяцем ранее 26%), на одежду и обувь – до 40,7% (было 39,2%), на алкоголь и табак – до до 71,4% (было 62%), на услуги связи – до 48,2% (было 46,7%).

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