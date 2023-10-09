Ключевая ставка в Турции сегодня подскочила до 40%

Ключевая ставка турецкого Центробанка была поднята сегодня сразу на 500 базисных пунктов. По решению ЦБ, она достигла 40%.

Центральный банк Турции принял решение о еще одном повышении ключевой ставки, сообщение опубликовано на его сайте.

"Принято решение повысить учетную ставку на 500 базисных пунктов, до 40%"

– ЦБ Турции

Таким образом, на сегодня ключевая ставка в Турции составляет 40% – при том, что еще в июне она равнялась 8,5%.

Напомним, первое повышение ставки в 2023 году (и в целом более чем за два года) турецкий регулятор совершил еще в июне – 22 числа она была увеличена сразу в два раза, с 8,5% до 15%. Вдобавок регулятор пообещал проводить жесткую монетарную политику до изменения ситуации с инфляцией.

Прогноз по инфляции остался неблагоприятным – в конце прошлого месяца ставка выросла с 30% до 35%. Сегодняшнее повышение также говорит о продолжении негативной тенденции.