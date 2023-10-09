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Лира в Турции рекордно обвалилась

Обмен валюты
© Фото: Вера Ромашкина/ "Вестник Кавказа"
Курс турецкой лиры сегодня упал по отношению к доллару до исторического минимума. Курс на торгах достигал выше 28 лир за доллар.

Турецкая валюта продолжает обесцениваться, в понедельник в ходе торгов она впервые преодолела планку в 28 лир за доллар.

Утренние торги открылись ростом курса доллара к лире, если сессия в пятницу завершилась на уровне 27,54 лиры за USD, то утром в понедельник курс поднимался до 28,11 лиры. Впервые турецкая валюта достигла такого низкого курса относительно американского доллара.

С начала этого года лира неуклонно слабеет, исключительным месяцем стал август, тогда нацвалюта Турции смогла удержаться и даже немного отыграть относительно июльского курса.

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