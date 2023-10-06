Доллар вырвался за 101

Опубликовано: 9:25, 6 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Доллар продолжает пробивать психологические рубежи. Курсы евро и юаня также демонстрируют позитивную динамику.

Доллар уже в второй раз за неделю преодолевает психологический рубеж в 100 рублей: на открытии торгов Мосбиржи американская валюта взяла барьер в 101 рубль.

Точнее, подорожав на 71 копейку, курс доллара составил 101,11 рубля. Евро также не отставал. Его результаты: 106,68 рубля (+0,87%).

Китайская валюта также демонстрировала позитивную динамику, дорожая на 0,68%, стоимость юаня составила 13,82 рубля.

Напомним, что накануне помощник президента РФ Максим Орешкин, отвечая на вопрос журналистов, о том, когда удастся обуздать рост доллара, ответил, что это произойдет «рано или поздно».