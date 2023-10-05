Доллар снова превысил 100 рублей

Опубликовано: 19:08, 5 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Второй раз за неделю доллар подорожал до 100 рублей. Растет относительно рубля и евро, он торгуется выше 105 рублей.

Курс доллара в ходе торгов на Мосбирже в четверг поднялся выше 100 рублей, эту планку валюта взяла третий раз за год и второй раз за неделю.

Вечером 5 октября доллар снова пробил психологический порог в 100 рублей, курс поднимался до 100,06 рубля. Это чуть меньше, чем 3 октября, когда доллар достигал 100,23 рубля. До этого USD добирался до такого уровня лишь однажды в августе, 14 числа.

Отметим, что до максимумов подскочил сегодня и евро, превысив 105 рублей впервые за месяц. На вечерних торгах европейская валюта торговалась по 105,31 рубля.