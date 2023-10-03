Доллар вырос выше 100

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Курс доллара сегодня на торгах Московской биржи преодолел психологический порог в 100 рублей за $1. Сразу после 7 утра американская валюта торговалась по 100,23 рубля. Затем рост замедлился.

Курс американского доллара сегодня утром на торгах Мосбиржи поднялся выше психологической отметки в 100 рублей, следует из данных торгов.

Ранее валюта США поднималась на такой уровень 14 августа.

Так, на 07:02 мск курс доллара подскочил на 0,49% и составил 100,23 рубля.

Однако уже через 10 минут, к 7.15 мск, он замедлил рост до +0,19%, торгуясь по 99,95 рубля.

На момент написания материала доллар торговался по 99,54 рубля (-0,23), евро – по 104,06 (-0,89), юань – по 13,56 (-0,04).

Как остановить рост курса доллара?

Глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" назвал ключевым фактором роста курсов доллара и евро на российском финансовом рынке недостаточный уровень продажи валютной выручки.

"Цена на нефть начала снижаться, соответственно, это приводит к уменьшению поступления валютной выручки, и прежде всего долларов и евро. Пока наши энергоносители номинируются в американской валюте, это постоянно сказывается на курсе рубля", - сказал он.

У государства есть несколько инструментов для исправления ситуации. "Главный и самый эффективный инструмент – это ключевая ставка. В таких условиях Центральный Банк может еще раз поднять ключевую ставку для того, чтобы сбить тенденцию роста курсов доллара и евро. Понятно, что, когда валюта растет, появляются игроки, которые на этом играют, и чтобы сбить настроения спекулянтов, ЦБ может еще на 1% и даже больше поднять ключевую ставку", - обратил внимание Анатолий Аксаков.

"Также, возвращаясь к основному фактору, у государства есть возможность обязать экспортеров продавать валютную выручку. Тогда, соответственно, предложение доллара будет увеличено на рынке, и он станет дешевле", - заключил глава Комитета Госдумы по финансовому рынку.