Доллар поднялся выше 99 рублей

Доллар вновь стремится к 100 рублям. Рост относительном рубля в понедельник показывают все основные иностранные валюты.
Курс доллара превысил 99 рублей в ходе торгов на Мосбирже 2 октября.
Сегодня впервые с 15 августа доллар преодолел планку в 99 рублей. В ходе торговой сессии в понедельник доллар поднимался до 99,08 рубля.
Также рост на бирже показывает европейская валюта, она перешагнула 104 рубля и приблизилась к 105 рублям.
Растет относительно рубля и юань - плюс 0,44%, курс составляет 13,55 рубля.