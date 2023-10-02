Доллар поднялся выше 99 рублей

Опубликовано: 16:38, 2 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Доллар вновь стремится к 100 рублям. Рост относительном рубля в понедельник показывают все основные иностранные валюты.

Курс доллара превысил 99 рублей в ходе торгов на Мосбирже 2 октября.

Сегодня впервые с 15 августа доллар преодолел планку в 99 рублей. В ходе торговой сессии в понедельник доллар поднимался до 99,08 рубля.

Также рост на бирже показывает европейская валюта, она перешагнула 104 рубля и приблизилась к 105 рублям.

Растет относительно рубля и юань - плюс 0,44%, курс составляет 13,55 рубля.