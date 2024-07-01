Инфляция в Турции замедлилась в феврале

В Турции отмечается снижение динамики роста цен. В феврале инфляция замедлилась до 39,05%.

В Турции в феврале зафиксировали замедление инфляции в годовом выражении до 39,05%, передает Turkstat.

Сообщается, что эксперты давали менее оптимистичные прогнозы, ожидая рост цен в районе 40%.

Отметим, что в первом месяце года инфляция в Турции составила около 42%.

Отмечается, что наибольший рост цен в годовом выражении в феврале зафиксирован в сфере ЖКХ – более 70%. Также заметно прибавили в цене продукты – на 35%.

В целом в стране фиксируется замедление роста цен на протяжении девяти месяцев.