Вестник Кавказа

Инфляция в Турции замедлилась в феврале

Инфляция в Турции замедлилась в феврале
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Турции отмечается снижение динамики роста цен. В феврале инфляция замедлилась до 39,05%.

В Турции в феврале зафиксировали замедление инфляции в годовом выражении до 39,05%, передает Turkstat.

Сообщается, что эксперты давали менее оптимистичные прогнозы, ожидая рост цен в районе 40%. 

Отметим, что в первом месяце года инфляция в Турции составила около 42%. 

Отмечается, что наибольший рост цен в годовом выражении в феврале зафиксирован в сфере ЖКХ –  более 70%. Также заметно прибавили в цене продукты – на 35%. 

В целом в стране фиксируется замедление роста цен на протяжении девяти месяцев.

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