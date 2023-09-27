Ханкенди станет частью "Большого возвращения"

Азербайджан готовится включить город Ханкенди в Карабахском районе в программу "Большое возвращение", в рамках которой в родные края после освобождения от оккупации возвращаются азербайджанские вынужденные переселенцы.
Состоялась встреча вынужденных переселенцев из Ханкенди с председателем Государственного комитета Азербайджана по делам беженцев и вынужденных переселенцев Ровшаном Рзаевым.
Ранее Ханкенди удалось очистить от незаконных армянских вооруженных формирований, ВС Азербайджана успешно реализовали антитеррористические мероприятия в регионе. Теперь Ханкеди может присоединиться к процессу "Большого возвращения".
Баку ведет целенаправленную работу по восстановлению освобожденных территорий, по созданию необходимой инфраструктуры для комфортной и безопасной жизни граждан. На встрече переселенцы из Ханкенди узнали о том, какие меры проводятся в рамках подготовки людей к возвращению в родные места, о ходе процесса переселения, о задачах, которые предстоит выполнить для организации возвращения азербайджанского населения в город Ханкенди.
Участники встречи, среди которых были лидеры общин вынужденных переселенцев из Ханкенди, представители интеллигенции, общественные активисты и члены Общественного совета при Госкомитете АР поблагодарили армию Азербайджана и главу государства за восстановление суверенитета страны и открывающуюся возможность спустя многие годы вернуться в родной освобожденный город.