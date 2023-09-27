Ханкенди станет частью "Большого возвращения"

Опубликовано: 16:52, 27 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Ханкенди будет возвращаться азербайджанское население, которое вынужденно покинуло свои дома в период оккупации. Вопрос о включении Ханкенди в "Большое возвращение" обсудили в Госкомитете Азербайджана.

Азербайджан готовится включить город Ханкенди в Карабахском районе в программу "Большое возвращение", в рамках которой в родные края после освобождения от оккупации возвращаются азербайджанские вынужденные переселенцы.

Состоялась встреча вынужденных переселенцев из Ханкенди с председателем Государственного комитета Азербайджана по делам беженцев и вынужденных переселенцев Ровшаном Рзаевым.

Ранее Ханкенди удалось очистить от незаконных армянских вооруженных формирований, ВС Азербайджана успешно реализовали антитеррористические мероприятия в регионе. Теперь Ханкеди может присоединиться к процессу "Большого возвращения".

Баку ведет целенаправленную работу по восстановлению освобожденных территорий, по созданию необходимой инфраструктуры для комфортной и безопасной жизни граждан. На встрече переселенцы из Ханкенди узнали о том, какие меры проводятся в рамках подготовки людей к возвращению в родные места, о ходе процесса переселения, о задачах, которые предстоит выполнить для организации возвращения азербайджанского населения в город Ханкенди.

Участники встречи, среди которых были лидеры общин вынужденных переселенцев из Ханкенди, представители интеллигенции, общественные активисты и члены Общественного совета при Госкомитете АР поблагодарили армию Азербайджана и главу государства за восстановление суверенитета страны и открывающуюся возможность спустя многие годы вернуться в родной освобожденный город.