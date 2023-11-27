ХАМАС уничтожить невозможно – премьер Палестины

Глава палестинского правительства заявил, что уничтожить ХАМАС невозможно. По его словам, конфликт между Израилем и Палестиной прекратит только создание государства, территория которого объединит Западный берег, Газу и Восточный Иерусалим.

Премьер-министр Палестины Мухаммед Штайе заявил о том, что после завершения очередного витка эскалации в Газе, распада группировки палестинских радикалов ХАМАС не произойдет.

По его словам, группировка не может быть ликвидирована, так как ее руководство находится не в Газе, а в Ливане Катаре и на Западном берегу.

В дальнейшем лидеры ХАМАС могут войти в правительство палестины. По его словом, идеально, если члены движения войдут в Организацию освобождения Палестины, где будут осуществлять строительство независимого государства, территория которого будет включать Западный берег, Газу и Восточный Иерусалим.

«Если они готовы прийти к соглашению и принять политическую платформу ООП, тогда будет место для разговоров. Палестинцы не должны быть разделены»

– Мухаммед Штайе

Далее он подчеркнул, что нынешние действия Израиля в Газе никуда не приведут.

«Посмотрите, что говорил Нетаньяху – никакого возвращения Палестинской администрации, никакого решения о двух государствах. Что это значит? Нетаньяху хочет продолжения военной оккупации палестинской территории»

– Мухаммед Штайе

В этой связи премьер-министр Палестины подчеркнул, что подобная позиция заводит конфликт в Газе в тупик.