КПП между сектором Газа и Израилем может открыться в ближайшие дни

Между Газой и Израилем может быть открыт погранпункт. Об этом сообщили в ООН.

На границе сектора Газа с Израилем может начать работать програнпункт "Керем-Шалом".

"Мы все еще ведем переговоры - и с определенными обнадеживающими признаками - об открытии доступа через [пункт пропуска] "Керем-Шалом" из Израиля в Газу, что было предметом дискуссий на протяжении многих недель"

– заместитель генсекретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс

По его словам, есть признаки, указывающие на возможность скорого открытия КПП между анклавом и Израилем.

Также сведениями о планируемом открытии данного КПП поделился египетский телеканал "Аль-Кахира аль-Ихбария". "Керем-Шалом" может открыться в ближайшие дни. Отмечается, что механизмы работы КПП будет аналогичны тем, что используются на погранпункте "Эль-Ауджа" между Израилем и Египтом.