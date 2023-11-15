Сектор Газа: КПП Рафаг работает в штатном режиме

Палестинские власти опровергли заявление о закрытии границы с Египтом.

Власти сектора Газа заявили, что КПП «Рафаг» работает в обычном режиме. Информация об этом была опубликована пресс-службой правительства сектора Газа в своем telegram-канале.

Отмечается, что накануне КПП «Рафаг» функционировал штатно и речь о перекрытие не идет.

Ранее представители гуманитарной организации Красный Полумесяц заявляли, что израильские власти запретили въезд грузовых машин с гуманитарным грузом через контрольно-пропускной пункт на границе с Палестиной. Также в сообщении организации было объявлено, что погранпереход будет открыт после дальнейшего распоряжения.