Сектор Газа: КПП Рафаг работает в штатном режиме

Палестинские власти опровергли заявление о закрытии границы с Египтом.
Власти сектора Газа заявили, что КПП «Рафаг» работает в обычном режиме. Информация об этом была опубликована пресс-службой правительства сектора Газа в своем telegram-канале.
Отмечается, что накануне КПП «Рафаг» функционировал штатно и речь о перекрытие не идет.
Ранее представители гуманитарной организации Красный Полумесяц заявляли, что израильские власти запретили въезд грузовых машин с гуманитарным грузом через контрольно-пропускной пункт на границе с Палестиной. Также в сообщении организации было объявлено, что погранпереход будет открыт после дальнейшего распоряжения.
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