"Грузинская мечта" уверена в получении конституционного большинства на выборах

Правящая верхушка Грузии уверена, что получит конституционное большинство на выборах в парламент, которые должны состояться осенью этого года. Такое заявление сделал генсек партии "Грузинская мечта" Каха Каладзе.
Он также подчеркнул, что уверен в поддержке граждан, что позволит сохранить стабильность в стране.
По его мнению, республика смогла увидеть настоящую независимость и свободу.
"Грузинская мечта" придет конституционным большинством. Гарантию этого мне дает поддержка населения нашей страны, поддержка, которая есть у единственной силы, которая может сохранить мир, спокойствие и укрепить независимость страны. Сегодня общество увидело, что на самом деле означает независимость и свобода"
– Каха Каладзе
Выборы в парламент Грузии пройдут 26 октября. В истории республики это будет первое голосование, которое пройдет на 90% избирательных участках по электронной системе.