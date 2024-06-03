Вестник Кавказа

"Грузинская мечта" уверена в получении конституционного большинства на выборах

"Грузинская мечта" уверена в получении конституционного большинства на выборах
© Фото: страница Кахи Каладзе в социальных сетях
Генеральный секретарь правящей партии Грузии заявил, что "Грузинская мечта" получит конституционное большинство на предстоящих выборах, так как заручилась поддержкой населения.

Правящая верхушка Грузии уверена, что получит конституционное большинство на выборах в парламент, которые должны состояться осенью этого года. Такое заявление сделал генсек партии "Грузинская мечта" Каха Каладзе.

Он также подчеркнул, что уверен в поддержке граждан, что позволит сохранить стабильность в стране.

По его мнению, республика смогла увидеть настоящую независимость и свободу.

"Грузинская мечта" придет конституционным большинством. Гарантию этого мне дает поддержка населения нашей страны, поддержка, которая есть у единственной силы, которая может сохранить мир, спокойствие и укрепить независимость страны. Сегодня общество увидело, что на самом деле означает независимость и свобода"

– Каха Каладзе

Выборы в парламент Грузии пройдут 26 октября. В истории республики это будет первое голосование, которое пройдет на 90% избирательных участках по электронной системе.

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