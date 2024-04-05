Вестник Кавказа

Группа военнослужащих погибла в ДТП в Армении

Группа военнослужащих погибла в ДТП в Армении
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В результате аварии погибли четыре военнослужащих. Причины произошедшего будут установлены в ходе расследования.

В пятницу, 12 апреля, в Армении произошло смертельное ДТП, унесшее жизни четверых военных. Об этом сообщает Минобороны страны.

Авария случилась примерно в 15:25 по местному времени (14:25 мск).

"В результате аварии, по предварительным данным, есть четверо погибших и раненые"

– пресс-служба ведомства

Военнослужащие передвигались на грузовике "Урал". В какой-то момент машина съехала с проезжей части и вылетела в овраг.

Причины и точное место происшествия устанавливаются.

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