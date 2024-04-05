Группа военнослужащих погибла в ДТП в Армении

В результате аварии погибли четыре военнослужащих. Причины произошедшего будут установлены в ходе расследования.
В пятницу, 12 апреля, в Армении произошло смертельное ДТП, унесшее жизни четверых военных. Об этом сообщает Минобороны страны.
Авария случилась примерно в 15:25 по местному времени (14:25 мск).
"В результате аварии, по предварительным данным, есть четверо погибших и раненые"
– пресс-служба ведомства
Военнослужащие передвигались на грузовике "Урал". В какой-то момент машина съехала с проезжей части и вылетела в овраг.
Причины и точное место происшествия устанавливаются.