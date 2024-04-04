Угрозы терактов в школах опровергли в Ереване

Распространенные в мессенджерах угрозы совершить террористические акты представляют собой не что иное, как фейки, заявили власти Армении. Тем не менее, правоохранители все же проверяют эти сообщения.

Угрозы терактов с использованием огнестрельного оружия разошлись в Ереване. Неизвестный заявил о готовности устроить террористические акты в школах и торговых центрах. Сообщения, которые были подкреплены фотографиями, изначально были размещены в анонимном канале в Telegram, затем информация распространилась по родительским чатам.

Как сообщает Sputnik Армения, стражи порядка знают о сигнале, они проводят проверку.

При этом в школах эвакуация не проводилась: в Минобрнауки заявили, что никаких изменений в работе школ нет.

Специалист по информационной безопасности Артур Папян рассказал, что опубликованные фото уже встречались в интернете: несколько недель назад фейки такого же содержания распространялись в Беларуси.