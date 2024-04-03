Фейк об "азербайджанском диверсанте" в Ереване опровергла полиция Армении

Расползшиеся по соцсетям слухи о якобы задержании в Ереване "азербайджанского диверсанта" совершенно не соответствуют действительности – их официально опровергли в МВД Армении.

Никакого "азербайджанского диверсанта" в центре Еревана не было, и, соответственно, таких задержаний не проводилось, заявили в армянском МВД, опровергнув таким образом широко разошедшуюся дезинформацию.

В ведомстве рассказали, что произошло на самом деле. В действительности правоохранители задержали в центре армянской столицы туриста из России, передает Sputnik Армения.

Поздно вечером мужчина вызвал подозрения у стражей порядка. Они предположили, что у него с собой имеются наркотики.

Россиянина отвезли в центральный отдел ереванского управления. Там выяснилось, что никаких запрещенных веществ у задержанного нет. Кроме того, он посещает Армению в качестве туриста.