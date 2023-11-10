Глава Дагестана призвал не допустить недобросовестных подрядчиков к строительству

В Дагестане усилят борьбу с недобросовестными подрядчиками. Такую задачу поставил на совещании глава республики.

В Дагестане недобросовестные подрядчики не смогут заниматься строительством соцобъектов. Такое заявление сделал глава республики.

Сергей Меликов подчеркнул, что в регионе нередки случаи, когда в конкурсе побеждает компания, сорвавшая сроки строительства, а не организация, обладающая положительной репутацией.

"И так они продолжают пировать в Дагестане на федеральные и республиканские деньги. Это безобразие надо прекратить!"

– глава РД

По его словам, руководство республики работает над тем, чтобы не допускать таких подрядчиков к строительству.

Он также призвал правоохранительные органы провести проверку и добавить этих подрядчиков в реестр недобросовестных.