Глава Дагестана призвал не допустить недобросовестных подрядчиков к строительству

В Дагестане усилят борьбу с недобросовестными подрядчиками. Такую задачу поставил на совещании глава республики.
В Дагестане недобросовестные подрядчики не смогут заниматься строительством соцобъектов. Такое заявление сделал глава республики.
Сергей Меликов подчеркнул, что в регионе нередки случаи, когда в конкурсе побеждает компания, сорвавшая сроки строительства, а не организация, обладающая положительной репутацией.
"И так они продолжают пировать в Дагестане на федеральные и республиканские деньги. Это безобразие надо прекратить!"
– глава РД
По его словам, руководство республики работает над тем, чтобы не допускать таких подрядчиков к строительству.
Он также призвал правоохранительные органы провести проверку и добавить этих подрядчиков в реестр недобросовестных.
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