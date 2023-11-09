Жители Махачкалы обзавелись новой набережной 

В столице Дагестана открывается новая набережная. Жители и гости Махачкалы сегодня участвуют в торжественном мероприятии с участием спортсменов и артистов.

Новой набережной в микрорайоне Редукторный обзавелись в субботу жители Махачкалы.

Торжественное мероприятие, связанное с открытием променада, состоялось этим утром. Как сообщил в своем телеграмм-канале глава столицы Дагестана Юсуп Умавов, данное место уже давно притягивает жителей города и его гостей.

Сегодня на набережной проводится праздник, в программе выступления именитых спортсменов и дагестанских артистов.