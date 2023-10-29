Вестник Кавказа

Махачкала приготовилась к зиме

Махачкала приготовилась к зиме
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Глава Махачкалы сообщил о получении паспорта готовности к осенне-зимнему периоду. В столице ликвидировано свыше 600 нарушений, документ был получен благодаря действиям мэрии города.

Махачкалинский мэр Юсуп Умавов сообщил о получении паспорта готовности к осенне-зимнему периоду 2023-2024 годов. О получении Махачкалой документа он написал в своем телеграм-канале.

Он отметил, что в ходе подготовки к сезону в городе было ликвидировано свыше 600 нарушений. Градоначальник подчеркнул, что паспорт был получен благодаря действиям городской мэрии.

Стоит добавить, что паспорт мэру Махачкалы торжественно вручил глава Ростехнадзора по региону Артур Амутинов.

Читайте нас в Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Google News Google News
1245 просмотров
Поделиться:

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

реклама

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы