Махачкала приготовилась к зиме

Глава Махачкалы сообщил о получении паспорта готовности к осенне-зимнему периоду. В столице ликвидировано свыше 600 нарушений, документ был получен благодаря действиям мэрии города.
Махачкалинский мэр Юсуп Умавов сообщил о получении паспорта готовности к осенне-зимнему периоду 2023-2024 годов. О получении Махачкалой документа он написал в своем телеграм-канале.
Он отметил, что в ходе подготовки к сезону в городе было ликвидировано свыше 600 нарушений. Градоначальник подчеркнул, что паспорт был получен благодаря действиям городской мэрии.
Стоит добавить, что паспорт мэру Махачкалы торжественно вручил глава Ростехнадзора по региону Артур Амутинов.
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