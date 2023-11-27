Германия приветствует совместное заявление Азербайджана и Армении

Совместное заявление Баку и Еревана - смелый шаг на пути прочного мира. Германия и ЕС приветствует процесс нормализации, следует из сообщения посла Ральфа Хорльмана.
Германия и ЕС поддерживают совместное заявление Азербайджана и Армении, об этом сообщил посол Германии в Баку Ральф Хорльман.
"Мы приветствуем этот смелый шаг, предпринятый Азербайджаном и Арменией, который придает уверенности на пути справедливого и прочного мира между двумя странами. Германия и Европейский Союз поддерживают этот процесс и готовы продолжить его"
– посол
Ранее 7 декабря Баку и Ереван провели прямые переговоры, ставшие прорывными. Стороны договорились об обмене пленными и выразили намерение достичь мира - об этом говорится в совместном заявлении сторон.
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