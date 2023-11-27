Вестник Кавказа

Германия приветствует совместное заявление Азербайджана и Армении

Германия приветствует совместное заявление Азербайджана и Армении
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Совместное заявление Баку и Еревана - смелый шаг на пути прочного мира. Германия и ЕС приветствует процесс нормализации, следует из сообщения посла Ральфа Хорльмана.

Германия и ЕС поддерживают совместное заявление Азербайджана и Армении, об этом сообщил посол Германии в Баку Ральф Хорльман.

"Мы приветствуем этот смелый шаг, предпринятый Азербайджаном и Арменией, который придает уверенности на пути справедливого и прочного мира между двумя странами. Германия и Европейский Союз поддерживают этот процесс и готовы продолжить его"

– посол

Ранее 7 декабря Баку и Ереван провели прямые переговоры, ставшие прорывными. Стороны договорились об обмене пленными и выразили намерение достичь мира - об этом говорится в совместном заявлении сторон.

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