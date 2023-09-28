"Газпром" на 25% снизил добычу газа

Опубликовано: 17:57, 28 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Добыча газа на четверть уменьшалась в первом полугодии, сообщает "Газпром". Причиной стал сниженный спрос на фоне теплой погоды и заполненности ПХГ Европы.

За первые шесть месяцев этого года "Газпром" добыл газа на 25% меньше, чем за тот же период прошлого года, следует из соответствующего отчета компании.

Продажи газа в первом полугодии оказались на 26,5% ниже прошлогодних - как на внутренний, так и на внешний рынки. В компании объяснили ситуацию стечением ряда факторов.

"Замедление экономической активности в Европе способствовало сохранению показателей потребления газа на низких значениях. При этом спрос на российский газ в данном регионе также находился под воздействием геополитического фактора и высокого уровня заполненности европейских ПХГ"

– Газпром

В России спрос на газ оказался ниже прошлогоднего из-за погодных условий - зима и весна были более мягкими.

Отметим, что согласно долгосрочным прогнозам синоптиков, и осень 2023 года, и предстоящая зима будут на несколько градусов теплее средних многолетних значений, а весна 2024 года будет ранней.