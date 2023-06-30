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Гарибашвили: Грузия продолжит быть посредником между Баку и Ереваном

Ираклий Гарибашвили
© Фото: сайт премьера Грузии
Ираклий Гарибашвили заявил, что Грузия остается посредником в отношениях Азербайджана и Армении и включится в процесс урегулирования.

Грузия способна оставаться посредником в отношениях между Баку и Ереваном и включится в процесс урегулирования, если понадобиться, заявил премьер страны Ираклий Гарибашвили.

"Два года назад показали первые конкретные результаты между Азербайджаном и Арменией. Тогда я лично был включен. И эта медиация, фасилитация завершилась конкретным результатом. Это была, так сказать, она из примерных медиаций в регионе"

- Ираклий Гарибашвили

Также глава правительства выразил готовность Грузии продолжать оставаться посредником в переговорах между соседями, добавив, что это очень важное направление.

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