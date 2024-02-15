Гафарова: Азербайджан поддерживает желание Армении по изменению конституции

Спикер парламента Азербайджана выразила надежду, что Армения сменит Конституцию и откажется от претензий к Азербайджану. Она напомнила, что сепаратизм в стране был искоренен в прошлом году.

Спикер азербайджанского парламента (Милли Меджлиса) Сахиба Гафарова заявила, что Азербайджан поддерживает желание Армении изменить свою Конституцию.

Она выразила надежду, что Ереван после изменения Конституции откажется от территориальных претензий к Азербайджану, который выдвигает инициативы для обеспечения мира на Кавказе.

Гафарова напомнила, что сепаратизм в Азербайджане был искоренен в прошлом году в результате антитеррористических мероприятий. Она отметила, что в родные места уже возвращаются вынужденные переселенцы.