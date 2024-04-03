Вестник Кавказа

Фактическая очередь на Верхнем Ларсе превышает 300 грузовиков

Фактическая очередь на Верхнем Ларсе превышает 300 грузовиков
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В электронном очереди на Верхнем Ларсе зарегистрированы свыше 2,2 тыс большегрузных автомобилей. На дороге ожидают проезда 160 грузовиков, почти столько же припаркованы на стоянке.

В Северной Осетии рассказали о фактической ситуации сегодня на КПП Верхний Ларс.

Ранее сообщалось, что согласно данным ЦОДД Северной Осетии проезда через границу России с Грузией ждут более 2,2 тыс грузовых автомобилей, они зарегистрированы в электронной очереди. Однако на Военно-Грузинской дороге сейчас находится значительно меньше автомобилей.

"На стоянке в "Верхнем Ларсе" находятся 140 единиц большегрузного транспорта. На дороге - 160"

– МВД по региону

Большие очереди образовались в минувшие выходные, 6 апреля Верхний Ларс был перекрыт из-за вероятности лавин, передает ТАСС.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1780 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Верхний Ларс собрал 2,2 тыс грузовиков

Верхний Ларс собрал 2,2 тыс грузовиков

Хлеб в Грузии не подорожает

Хлеб в Грузии не подорожает

К майским Москву и Тбилиси свяжет новый прямой рейс

К майским Москву и Тбилиси свяжет новый прямой рейс

Верхний Ларс сейчас: в очереди стоят несколько тысяч фур

Верхний Ларс сейчас: в очереди стоят несколько тысяч фур

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы