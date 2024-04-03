Фактическая очередь на Верхнем Ларсе превышает 300 грузовиков

В электронном очереди на Верхнем Ларсе зарегистрированы свыше 2,2 тыс большегрузных автомобилей. На дороге ожидают проезда 160 грузовиков, почти столько же припаркованы на стоянке.

В Северной Осетии рассказали о фактической ситуации сегодня на КПП Верхний Ларс.

Ранее сообщалось, что согласно данным ЦОДД Северной Осетии проезда через границу России с Грузией ждут более 2,2 тыс грузовых автомобилей, они зарегистрированы в электронной очереди. Однако на Военно-Грузинской дороге сейчас находится значительно меньше автомобилей.

"На стоянке в "Верхнем Ларсе" находятся 140 единиц большегрузного транспорта. На дороге - 160"

– МВД по региону

Большие очереди образовались в минувшие выходные, 6 апреля Верхний Ларс был перекрыт из-за вероятности лавин, передает ТАСС.