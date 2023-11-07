Арестован один из исполнителей массовых убийств в Ходжалы

В Азербайджане взят под стражу один из виновников трагедии в Ходжалы – Рашид Бегларян.

Правоохранительными органами Азербайджанской Республики был арестован Рашид Бегларян, который принимал участие в массовых убийствах азербайджанцев в Ходжалы 26 февраля 1992 года.

Ему предъявлены обвинения по пяти статьям. Отмечается, что им были нарушены законы и обычаи войны, нормы международного права. Также в отношении мирных граждан им были применены пытки. Кроме этого, Бегларян обвиняется в незаконном пересечении госграницы и создании незаконных военных группировок.

Отмечается, что в процессе допроса обвиняемый дал показания, в которых признался в совершении преступлений. Он рассказал, что в феврале 1992 года по заранее составленному плану члены незаконных военных формирований и ВС Армении пообещали выжившим жителям Ходжалы безопасный переход в Агдамский район. В процессе перехода на мирных граждан было совершено нападение, в результате одной этой атаки погибли около 200 ходжалинцев. Затем их тела были погребены около Аскеранской крепости.

В ходе выяснения обстоятельств Бегларян рассказал о месте преступления и показал, где именно захоронены тела убитых.