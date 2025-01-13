Вестник Кавказа

Гранату времен ВОВ нашел турист на Кубани

Гранату времен ВОВ нашел турист на Кубани
© Фото: сайт Росгвардии
В Туапсинском районе была найдена советская ручная граната. Снаряд времен ВОВ вывезли за пределы и уничтожили с соблюдением мер безопасности.

Мужчина обнаружил в Туапсинском районе ручную гранату времен Великой Отечественной войны, пишет пресс-служба ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.

Во время путешествия по туристическому маршруту он увидел в корнях дерева предмет, напоминавший боеприпас. Турист незамедлительно рассказал сотрудникам ведомства о находке.

К месту обнаружения боеприпаса приехали работники ОМОН "Шторм-Юг". Они установили, что найденная ручная граната была разработана в 1933 году.

Отмечается, что снаряд времен Второй Мировой вывезли в горно-лесистую местность и уничтожили с соблюдением всех мер безопасности.

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