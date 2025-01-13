Азербайджан ждет перемен в политике США на Южном Кавказе

Администрация уже бывшего президента США Джо Байдена проводила предвзятую политику в отношении Азербайджана и имела намерения даже наказать страну, заявил глава МИД АР. Он надеется, что администрация нового американского президента это изменит.

Азербайджан наблюдал множественные предвзятые действия к стране со стороны администрации уже бывшего президента США Джо Байдена, заявил глава МИД АР Джейхун Байрамов в разговоре с журналистами.

"Спустя короткое время после восстановления суверенитета Азербайджана администрация демократов не предприняла шагов по отмене действия поправки 907 к "Акту в поддержку свободы", что, по сути, можно расценить как намерение наказать нашу страну"

- Джейхун Байрамов

США позиционировали себя посредником в процессе нормализации отношений Баку и Еревана и при этом открыто поддерживали Армению, что недопустимо, подчеркнул глава азербайджанского внешнеполитического ведомства.

Он также выразил надежду, что после инаугурации Дональда Трампа позиция Штатов по Азербайджану изменится и будет основываться на взаимных интересах и уважении.