Вестник Кавказа

Тегеран объявил об отмене визита главы МИД Ирана в США

Тегеран объявил об отмене визита главы МИД Ирана в США
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Глава МИД Ирана не приедет в США. Сегодня в Нью-Йорке пройдет заседание Совбеза ООН по Палестине.

Официальный представитель иранского МИД Эсмаил Багаи сообщил об отмене визита главы дипломатии ИРИ Аббаса Арагчи в Нью-Йорк.

Дипломат заявил, что иранский министр должен был принять участие в заседании Совета безопасности ООН по Палестине, которое пройдет сегодня.

Багаи отметил, что причиной отмены визита Арагчи можно назвать процессы, связанные с сектором Газа. Он подчеркнул, что это касается вопроса о прекращении огня.

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