Тегеран объявил об отмене визита главы МИД Ирана в США

Глава МИД Ирана не приедет в США. Сегодня в Нью-Йорке пройдет заседание Совбеза ООН по Палестине.
Официальный представитель иранского МИД Эсмаил Багаи сообщил об отмене визита главы дипломатии ИРИ Аббаса Арагчи в Нью-Йорк.
Дипломат заявил, что иранский министр должен был принять участие в заседании Совета безопасности ООН по Палестине, которое пройдет сегодня.
Багаи отметил, что причиной отмены визита Арагчи можно назвать процессы, связанные с сектором Газа. Он подчеркнул, что это касается вопроса о прекращении огня.