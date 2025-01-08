Вестник Кавказа

Товарооборот России и Грузии вырос более чем на 5%

Товарный поезд
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Торговля России и Грузии продолжает развиваться: за год товарооборот двух стран вырос более чем на 5%.

Товарооборот России и Грузии вырос на 5,4% за минувший год, достигнув более $2,5 млрд, передает служба статистики Грузии. 

Сообщается, что объем поставок грузинских товаров в Россию вырос на 3,7% за минувший год, достигнув почти $700 млн. 

Импорт российских товаров в Грузию также вырос за год на 6%, составив около $1,85 млрд. 

Значительную долю в структуре грузинского экспорта по-прежнему занимают вина. Поставки вина в Россию принесли стране более $180 млн, объемы экспорта возросли на 7% за год. Также в 2,5 раза вырос экспорт других алкогольных напитков, что принесло Грузии более $150 млн. 

Грузия закупает у северного соседа энергоресурсы, арматуру для строительства, пшеницу, растительные масла и другие товары.

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