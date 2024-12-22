Красную черту в переговорах с Европой назвали в Иране

Иран не будет ни с кем обсуждать свои возможности в оборонной сфере. Такое заявление на фоне слухов о переговорах с Европой сделал официальный представитель иранского МИД.

В МИД Ирана прокомментировали слухи о предполагаемых переговорах с западными странами, посвященных ракетной программе страны.

Официальный представитель МИД Исламской Республики подчеркнул, что на такого рода переговорах представители ИРИ никогда не будут разговаривать о возможностях страны в сфере обороны.

"Стороны нередко выдвигают свои аргументы, и это не является беспрецедентным. Однако следует учитывать, что Иран не будет вести переговоры о своих оборонных и военных возможностях каким-либо образом"

– Исмаил Багаи