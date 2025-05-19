Вестник Кавказа

Ереван и Баку сделали шаг навстречу друг другу

Ереван и Баку сделали шаг навстречу друг другу
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Азербайджан и Армения сделали важный шаг навстречу друг другу: Ереван и Баку взаимно поддержали кандидатуры двух стран на проведение саммита Европейского политического сообщества.

Армения и Азербайджан взаимно поддержали кандидатуры стран на проведение саммита Европейского политического сообщества (ЕПС), написал в соцсети Х премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Я также приветствую решение о проведении саммита EПС в Азербайджане в 2028 году. Важно подчеркнуть, что Армения и Азербайджан взаимно поддержали кандидатуры друг друга на проведение ЕПС"

- Никол Пашинян

Напомним, президент Совета Европейского Союза Антониу Кошта сегодня назвал страны, которые примут саммит Европейского политического сообщества в ближайшие три года. Весной 2026 года VIII саммит Европейского политического сообщества примет Армения, а площадкой для проведения мероприятия в первой половине 2028 года станет Азербайджан

Саммит ЕПС проходит дважды в год. В мае мероприятие прошло в Тиране, площадкой следующего саммита в октябре 2025 года станет Копенгаген. 

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