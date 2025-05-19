VIII саммит Европейского политического сообщества примет Армения

Премьер Армении сообщил, что очередной саммит Европейского политического сообщества пройдет в республике весной следующего года. Предыдущий саммит состоялся на прошлой неделе в Албании.

Весной 2026 года Армения примет VIII саммит Европейского политического сообщества. Об этом 23 мая сообщил на своих страницах в соцсетях премьер-министр страны.

"Для меня большая честь приветствовать лидеров европейского политического сообщества в нашей стране, и я благодарю всех лидеров за поддержку этого решения"

– Никол Пашинян

VII саммит Европейского политического сообщества состоялся на прошлой неделе в столице Албании. В рамках этого саммита глава армянского правительства пообщался с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Через несколько дней после этой встречи спикер армянского парламента Ален Симонян сообщил, что в скором времени может пройти полноценная встреча лидеров Армении и Азербайджана.