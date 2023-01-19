Вопросы сотрудничества на ближайшие годы обсудили Армения и АБР

Представитель АБР провел встречу в Армении с вице-премьером республики. Центральной темой обсуждения стали вопросы взаимодействия Еревана и банка.

В четверг, 22 мая, в Ереване состоялась встреча вице-премьера Армении Тиграна Хачатряна и директора офиса Азиатского банка развития в республике Дональда Ламберта. Об этом сказано в сообщении, опубликованном на сайте правительства РА.

Стороны поговорили о текущих вопросах двустороннего сотрудничества, а также приоритетных направления взаимодействия на ближайшие годы.

Одной из тем обсуждения стала совместная работа, направленная на повышение сейсмической безопасности школ.

Кроме того, Хачатрян и Ламберт коснулись ряда направлений текущего сотрудничества, в том числе реализации инвестиционной программы по части транспортного коридора "Север-Юг", а также взаимодействия в области оросительных инфраструктур и эффективного управления водными ресурсами.