Армения отменила визовый режим для туристов из ряда стран

Правительство Армении на своем сегодняшнем заседании приняло решение отменить визовый режим посещения страны для граждан трех стран Персидского залива - Бахрейна, Саудовской Аравии и Омана.

Правительство Армении отменило въездные визы для граждан Бахрейна, Омана и Саудовской Аравии, а также лиц, имеющих вид на жительство в США, государствах ЕС, ОАЭ, Катаре и Кувейте.

"Согласно сегодняшнему решению правительства, Армения также откроет безвизовый режим для жителей части стран Персидского залива, а также лиц с видом на жительство в США, странах ЕС (плюс странах Шенгенского соглашения) и ОАЭ, Катаре и Кувейте"

- правительство Армении

Как пояснили в правительстве, все эти страны имеют развитую экономику и население с высоким уровнем доходов, а имеющие вид на жительство иностранцы могут представлять интерес как туристы.

В ряде стран Персидского залива резидентов-иностранцев даже больше, чем местных граждан, что имеет большое значение для туризма и притока иностранных инвестиций, отметил министр экономики Геворк Папоян.

Напомним, два дня назад президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев подписал указ, согласно которому с началом лета стран откроет свои границы для туристов из трех стран Персидского залива - Бахрейна, Кувейта и Омана. Въезд в страну для них станет безвизовым, помимо этого, они смогут находиться в Узбекистане до 30 дней. Уже к концу 2025 года Узбекистан рассчитывает принять 15,8 млн иностранных туристов, а бюджет страны получит от экспорта туристических услуг $4 млрд.