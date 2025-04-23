Иран заявил о стремлении увеличить турпоток из России

Власти Ирана намерены привлечь как можно больше туристов из России в ближайшее время. Нынешний уровень турпотока из РФ в Тегеране считают неудовлетворительным, отметил министр культурного наследия и туризма Ирана Реза Салехи.
"Что касается туризма, то статистика по этому направлению сотрудничества между двумя странами неудовлетворительна. Мы пытаемся обсуждать с российской стороной этот вопрос, чтобы эта цифра достигла приемлемого значения с нынешних 60 тысяч туристов"
– Реза Салехи
По словам Салехи, Иран может предложить путешественникам различные форматы отдыха: гастрономический туризм, сафари, исследование природы, достопримечательностей и многое другое.
Салехи отметил, что власти Ирана работают над новыми условиями пребывания россиян на территории страны.