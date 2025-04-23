Вестник Кавказа

Иран заявил о стремлении увеличить турпоток из России

Иран заявил о стремлении увеличить турпоток из России
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Тегеран намерен значительно увеличить количество туристов из РФ. Власти прорабатывают новые условия пребывания российских туристов на территории страны.

Власти Ирана намерены привлечь как можно больше туристов из России в ближайшее время. Нынешний уровень турпотока из РФ в Тегеране считают неудовлетворительным, отметил министр культурного наследия и туризма Ирана Реза Салехи. 

"Что касается туризма, то статистика по этому направлению сотрудничества между двумя странами неудовлетворительна. Мы пытаемся обсуждать с российской стороной этот вопрос, чтобы эта цифра достигла приемлемого значения с нынешних 60 тысяч туристов"

– Реза Салехи

По словам Салехи, Иран может предложить путешественникам различные форматы отдыха: гастрономический туризм, сафари, исследование природы, достопримечательностей и многое другое. 

Салехи отметил, что власти Ирана работают над новыми условиями пребывания россиян на территории страны.

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