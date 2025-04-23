Иран заявил о стремлении увеличить турпоток из России

Тегеран намерен значительно увеличить количество туристов из РФ. Власти прорабатывают новые условия пребывания российских туристов на территории страны.

Власти Ирана намерены привлечь как можно больше туристов из России в ближайшее время. Нынешний уровень турпотока из РФ в Тегеране считают неудовлетворительным, отметил министр культурного наследия и туризма Ирана Реза Салехи.

"Что касается туризма, то статистика по этому направлению сотрудничества между двумя странами неудовлетворительна. Мы пытаемся обсуждать с российской стороной этот вопрос, чтобы эта цифра достигла приемлемого значения с нынешних 60 тысяч туристов"

– Реза Салехи

По словам Салехи, Иран может предложить путешественникам различные форматы отдыха: гастрономический туризм, сафари, исследование природы, достопримечательностей и многое другое.

Салехи отметил, что власти Ирана работают над новыми условиями пребывания россиян на территории страны.