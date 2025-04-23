Вестник Кавказа

Тегеран активно ратифицирует Договор о стратегическом партнерстве России и Ирана

Тегеран активно ратифицирует Договор о стратегическом партнерстве России и Ирана
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Процесс ратификации Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном активно ведется в парламенте Исламской Республики, рассказал официальный представитель МИД ИРИ.

Иранские депутаты продолжают процесс ратификации Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России и Ирана, сообщил официальный представитель МИД ИРИ Эсмаил Багаи.

"Работа над договором о стратегическом партнерстве между Ираном и Россией активно продолжается"

– Багаи

Дипломат напомнил, что ранее законопроект, посвященный ратификации этого документа, был направлен министерством в администрацию президента, а на минувшей неделе его передали в Меджлис (парламент). Багаи уточнил, что остается провести его ратификацию в парламенте. Затем документ будет утвержден Советом стражей Конституции Ирана. После этого заключительного этапа договор станет ратифицированным документом, и его можно будет воплощать в жизнь.

Напомним, президенты России и Ирана Владимир Путин и Масуд Пезешкиан подписали договор 17 января нынешнего года в Москве.

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