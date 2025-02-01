Вестник Кавказа

Россия и Иран планируют разрабатывать совместные технологии

Россия и Иран планируют разрабатывать совместные технологии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Россия и Иран могут вместе создавать новые уникальные собственные эффективные совместные технологические разработки, сообщил помощник президента РФ по науке и образованию Андрей Фурсенко.

Россия и Иран находят много точек соприкосновения и тем для совместной работы в сфере науки, сообщил сегодня  помощник президента РФ по науке и образованию Андрей Фурсенко, находящийся с визитом в столице Ирана Тегеране.

"Очень важно, чтобы мы вместе занимались не только повторением, копированием чьих-то разработок, а создавали свои новые, чтобы было то, что сегодня в России называется проектами технологического лидерства"

- Андрей Фурсенко

Обе страны находят много точек соприкосновения для совместной работы, а создание новых совместных разработок в области технологий имеет дает шансы Тегерану и Москве добиться прорывов в этой сфере, заявил он, передает РИА Новости.

Напомним, делегация российских бизнесменов во главе с помощником президента принимала участие в выставке инноваций и технологий INOTEX 2025, проходившей в Тегеране с 29 апреля и завершившейся сегодня, 2 мая.

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