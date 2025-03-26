Красоты Узбекистана станут доступными для туристов из Бахрейна, Кувейта и Омана

Узбекистан с началом лета откроет свои границы для туристов из трех стран Персидского залива - Бахрейна, Кувейта и Омана, въезд в страну для них станет безвизовым.

Полюбоваться красотами Узбекистана с началом лета с безвизовым въездом в страну смогут граждане Бахрейна, Кувейта и Омана, помимо этого, они смогут находиться в Узбекистане до 30 дней, говорится в указе президента, направленным на развитие туризма и резкое увеличение числа иностранных гостей, сообщили в Министерстве юстиции.

Уже к концу 2025 года Узбекистан рассчитывает принять 15,8 млн иностранных туристов, а бюджет страны получит от экспорта туристических услуг $4 млрд, передает Podrobno.uz.

Мощный толчок к развитию с открытием 378 новых туроператоров получит и внутренний туризм - власти намерены довести количество поездок граждан по стране до 40 млн, добавили в министерстве.