Лавров: России нужен мир между Арменией и Азербайджаном

Для достижения прочного и долгосрочного мира в регионе Еревану следует заключить мирный договор с Баку, основой которого станет комплекс трехсторонних договоренностей между лидерами России, Армении и Азербайджана.

Москве нужна полная нормализация отношений между Ереваном и Баку, заявил сегодня на встрече с главой МИД Армении Араратом Мирзояном глава МИД России Сергей Лавров.

Россия искренне стремится к урегулированию армяно-азербайджанских отношений, и для заключения мирного договора между странами есть прочная основа - комплекс трехсторонних договоренностей между лидерами России, Армении и Азербайджана.

"Вы всегда можете рассчитывать на нашу поддержку - как в вопросах разблокирования коммуникаций, так и в деле делимитации армяно-азербайджанской границы и решении гуманитарных задач с учетом интересов всех сторон"

- Сергей Лавров

Значительный потенциал в развитии регионального сотрудничества содержит платформа "3+3", которая объединяет страны Южного Кавказа и их ближайших соседей, отметил глава российского внешнеполитического ведомства.

России нужен мир на Южном Кавказе

Доктор экономических наук, профессор, руководитель магистерской программы "Дипломатия" СПбГУ, член Международного дискуссионного клуба "Валдай" Станислав Ткаченко в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал о российских интересах на Южном Кавказе.

"Российские интересы в регионе остаются такими же, какими они были сформулированы много лет назад. Южный Кавказ – это важный для России регион с точки зрения геоэкономики, геополитики и безопасности. Поэтому у Российской Федерации установлены союзнические отношения с Арменией и Азербайджаном, причем Армения входит в ЕАЭС и ОДКБ (хотя Армения сейчас не участвует в работе ОДКБ), а с Азербайджаном активно развивается стратегическое партнерство", - прежде всего сказал он.

"Мы крайне заинтересованы в том, чтобы отношения России и с Арменией, и с Азербайджаном сохранялись на самом высоком уровне, а Южный Кавказ был регионом развития, сотрудничества и процветания. Поэтому Сергей Лавров в Ереване подтвердил нашу позицию, что мы не выступаем на стороне какого-то одного из государств в рамках мирных переговоров и заинтересованы в нормализации их контактов юридическим закреплением мира. В военном и политическом плане их конфликт завершен, остались дипломатические процедуры", - сообщил Станислав Ткаченко.

Во взаимодействии с обоими государствами Россия нацелена на продвижение преимуществ сотрудничества. "Россия может использовать ресурс доступа на свой внутренний рынок, в случае Армении – возможности Евразийского экономического союза. Мы знаем, что Азербайджан заинтересован расширять экономическое сотрудничество с членами ЕАЭС, и мы не исключаем, что лет через пять Баку поставит вопрос о вступлении", - пояснил экономист.

"Для обоих государств Россия – крупнейший торговый партнер, если не считать азербайджанский экспорт нефти. В ненефтяной торговле Россия является главным партнером как Азербайджана, так и, тем более, Армении. Это одна из основ российской политики на Южном Кавказе и двусторонних отношений с государствами региона", - заключил Станислав Ткаченко.

Напомним, ранее глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что Баку продолжает контакты с Ереваном по нескольким направлениям в рамках мирного урегулирования, однако Армения пока не предпринимает серьезных шагов в деле нормализации. Стороны продолжат начатые ранее контакты по делимитации границы, Азербайджан также ожидает от Армении выполнения обязательств по открытию транспортных коридоров.

Армения до сих пор не предоставила полных карт минных полей, что привело к жертвам среди мирного населения – более того, после 2020 года в зоне дислокации миротворческого контингента военные Армении заново заминировали значительную часть территории, что является грубым нарушением международного права, отметил дипломат.