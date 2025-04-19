Вестник Кавказа

Джейхун Байрамов: Армения пока не предпринимает серьезных шагов по нормализации

Джейхун Байрамов: Армения пока не предпринимает серьезных шагов по нормализации
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Азербайджан продолжает контакты с Арменией в деле мирного урегулирования, однако прогрессу мешает позиция Еревана, который тормозит продвижение по ряду ключевых вопросов.

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что Баку продолжает контакты с Ереваном по нескольким направлениям в рамках мирного урегулирования, однако Армения пока не предпринимает серьезных шагов в деле нормализации. 

"У Азербайджана есть ожидания от Армении. Это отказ от территориальных претензий и ликвидация Минской группы ОБСЕ. Мы следим за этими процессами. Контакты есть, но серьезных шагов пока не наблюдается"

– Джейхун Байрамов 

По словам главы азербайджанского МИД, Баку и Ереван продолжат начатые ранее контакты по делимитации границы. 

Как отметил Джейхун Байрамов, Азербайджан также ожидает от Армении выполнения обязательств по открытию транспортных коридоров. 

"Позиция Азербайджана по открытию транспортно-коммуникационных линий с западными регионами Азербайджана, с Нахчыванской Автономной Республикой - очевидна. Мы ждем, что Армения выполнит взятые на себя обязательства"

– Джейхун Байрамов 

Отдельно глава внешнеполитического ведомства Азербайджана затронул тему минных угроз, подчеркнув, что Армения не предоставила полных карт минных полей, что привело к жертвам среди мирного населения. 

"С ноября 2020 года на освобожденных землях Азербайджана зафиксировано около 400 минных инцидентов. Около 70 человек погибли или получили серьезные ранения. Более половины этих случаев произошли в районах, по которым вообще не были предоставлены карты минных полей"

– Джейхун Байрамов 

По словам Байрамова, после 2020 года в зоне дислокации миротворческого контингента военные Армении заново заминировали значительную часть территории, что является грубым нарушением международного права.

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