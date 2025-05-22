Азербайджан примет саммит Европейского политического сообщества в 2028 году

Саммит Европейского политического сообщества пройдет в Азербайджане в 2028 году. Мероприятие состоится в первой половине года.

Президент Совета Европейского Союза Антониу Кошта назвал страны, которые примут саммит Европейского политического сообщества в ближайшие три года. Азербайджан станет площадкой для проведения мероприятия в первой половине 2028 года.

"После успешного саммита в Тиране, он вновь соберется в Копенгагене в октябре 2025 года. Данное мероприятие стало важной площадкой для общеевропейского политического диалога на уровне лидеров"

– Антониу Кошта

Отметим, что саммит ЕПС проходит дважды в год. В мае мероприятие прошло в Тиране, площадкой следующего саммита в октябре 2025 года станет Копенгаген.

В 2026 году европейские лидеры приедут в Армению и Ирландию, в 2027 году – в Швейцарию и Грецию.