Вестник Кавказа

Алиев, Пашинян, Кобахидзе на саммите ЕПС. США не нужна Грузия. Самоуничтожение грузинской оппозиции

Телерадиоведущий Гия Саралидзе и аналитик Марина Лагутина обсудили с основателем научно-исследовательского института SIKHA Foundation Арчилом Сихарулидзе новости региона Южного Кавказа начала года в программе «Главное».

В московской студии «Вестника Кавказа» Марина Лагутина и Гия Саралидзе по видеосвязи обсудили с основателем научно-исследовательского института SIKHA Foundation Арчилом Сихарулидзе отношения Грузии и Евросоюза, американо-грузинские отношения, а также противостояние властей и оппозиции в Грузии.

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