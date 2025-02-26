Алиев, Пашинян, Кобахидзе на саммите ЕПС. США не нужна Грузия. Самоуничтожение грузинской оппозиции

Телерадиоведущий Гия Саралидзе и аналитик Марина Лагутина обсудили с основателем научно-исследовательского института SIKHA Foundation Арчилом Сихарулидзе новости региона Южного Кавказа начала года в программе «Главное».
В московской студии «Вестника Кавказа» Марина Лагутина и Гия Саралидзе по видеосвязи обсудили с основателем научно-исследовательского института SIKHA Foundation Арчилом Сихарулидзе отношения Грузии и Евросоюза, американо-грузинские отношения, а также противостояние властей и оппозиции в Грузии.