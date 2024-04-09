Эрдоган назвал виновного в обострении между Израилем и Ираном

Турецкий лидер прокомментировал обострение конфликта между Израилем и Ираном. По его мнению, ответственность за это лежит на израильском премьер-министре.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган возложил ответственность за эскалацию между Израилем и Ираном на премьер-министр израильского государства. Свою позицию он озвучил 16 апреля в ходе обращения к нации после заседания кабинета министров.

"Те, кто не возвысил голос против агрессивного поведения Израиля, тут же поспешили осудить ответные действия Ирана. В данном случае в первую очередь следует осудить самого Нетаньяху"

– глава турецкого государства

Он подчеркнул, что именно Биньямин Нетаньяху ответственен за совершаемые Израилем действия в секторе Газа.

Президент республики пояснил, что события в регионе нужно оценивать не только по иранской атаке на Израиль, важно помнить и все то, что длится с 7 октября прошлого года. А в них, как отметил Эрдоган, виноват израильский премьер.

"Было бы нечестно и несправедливо оценивать ситуацию только по событиям ночи 13 апреля. С 7 октября израильское правительство предпринимает провокационные шаги, чтобы раздуть пожар в регионе"

– турецкий лидер