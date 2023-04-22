Опубликовано: 11:29, 22 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Роспотребнадзор уверяет, что ждать эпидемии кори в стране не стоит. Основная масса граждан привита от этого заболевания.

В России можно исключить вероятность эпидемии кори, сообщили в Роспотребнадзоре.

"В среднем по стране охват иммунизацией против кори превышает 95%, что позволяет исключить риски эпидемического распространения заболевания",

– говорится в сообщении.

Прививка от кори показывает эффективность, этот вирус не склонен к мутациям и стабилен.

При этом в отдельных регионах России, в том числе в Дагестане, ситуация складывается сложнее, там привито недостаточное количество людей.

"По состоянию на 20 апреля очаги кори в регионах с наиболее сложной эпидситуацией (Новосибирская область, Республика Дагестан, Самарская область) локализованы",

– информируют специалисты.

Вводить ограничения в связи с распространением кори в России в 2023 году не планируется.

Симптомы кори

В самом начале заболевания корь можно спутать с простудой, гриппом или коронавирусом. В течение трех-четырех дней больной жалуется на кашель и насморк, першение и боль в горле, повышенную температуру. У многих появляются признаки конъюнктивита. В отличие от ОРЗ, с каждым днем состояние пациента ухудшается, к прежним симптомам добавляется грубый кашель, слабость, светобоязнь. В горле при осмотре можно заметить яркие красные пятна. На третий-пятый день болезни появляется кожная сыпь.