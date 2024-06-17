Дважды обстреляв Моллабайрамлы, Ереван предложил Баку расследовать перестрелки

Так вот зачем армянские войска два дня подряд обстреливали азербайджанское село Моллабайрамлы: Ереван вновь предложил Баку расследовать перестрелки. Провокации были организованы, чтобы у армянских властей был повод повторить инициативу Никола Пашиняна, озвученную неделю назад.

Вслед за двойным обстрелом армянскими войсками позиций азербайджанской армии у села Моллабайрамлы в Кельбаджарском районе официальный Ереван обратился к Баку с повторной инициативой о расследовании приграничных инцидентов.

Документ армянского правительства начинается с отрицания фактов обстрелов азербайджанских территорий ВС Армении, из которого выводится необходимость двустороннего механизма выяснения обстоятельств перестрелок.

"Вдобавок к заявлению премьер-министра Армении от 15 июня, и исходя из того, что правительство РА стремится к тому, чтобы не допустить напряженности, аппарат главы правительства Армении через дипломатические каналы предложил аппарату президента Азербайджана создать двусторонний механизм расследования нарушений режима прекращения огня"

– правительства Армении

При этом в документе не содержится конкретных предложений по организации расследований перестрелок, а только обращение к Баку за согласием на начало совместной работы.

Напомним, что сегодня и вчера армянские солдаты около полудня обстреливали азербайджанские приграничные пункты в Кельбаджарском районе. Оба обстрела были подавлены ответным огнем. Судя по заявлению армянского Кабмина, они были организованы намеренно, чтобы создать повод повторить инициативу о расследовании приграничных инцидентов.