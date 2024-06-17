Дважды обстреляв Моллабайрамлы, Ереван предложил Баку расследовать перестрелки

Вслед за двойным обстрелом армянскими войсками позиций азербайджанской армии у села Моллабайрамлы в Кельбаджарском районе официальный Ереван обратился к Баку с повторной инициативой о расследовании приграничных инцидентов.
Документ армянского правительства начинается с отрицания фактов обстрелов азербайджанских территорий ВС Армении, из которого выводится необходимость двустороннего механизма выяснения обстоятельств перестрелок.
"Вдобавок к заявлению премьер-министра Армении от 15 июня, и исходя из того, что правительство РА стремится к тому, чтобы не допустить напряженности, аппарат главы правительства Армении через дипломатические каналы предложил аппарату президента Азербайджана создать двусторонний механизм расследования нарушений режима прекращения огня"
– правительства Армении
При этом в документе не содержится конкретных предложений по организации расследований перестрелок, а только обращение к Баку за согласием на начало совместной работы.
Напомним, что сегодня и вчера армянские солдаты около полудня обстреливали азербайджанские приграничные пункты в Кельбаджарском районе. Оба обстрела были подавлены ответным огнем. Судя по заявлению армянского Кабмина, они были организованы намеренно, чтобы создать повод повторить инициативу о расследовании приграничных инцидентов.